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Блок предохранителей в моторном отсеке
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Предохранитель   Номинал предохранителя   Защищаемые цепи  
F7   40 А**   Антиблокировочная система тормозов.   Электронная система динамической стабилизации.  
F8   30 А**   Электронная система динамической стабилизации.  
F9   40 А**   Блок предохранителей в багажном отделении.  
F10   40 А**   Электровентилятор обдува.  
F11   30 А**   Модуль автоматического пуска/останова.  
F12   30 А**   Модуль управления силовым агрегатом.  
F13   30 А**   Реле стартера.  
F14   40 А**   Обогреватель ветрового стекла (правая сторона).  
F15   25 А*   Модуль управления коробкой передач.   Вентилятор промежуточного охладителя.  
F16   40 А**   Обогреватель ветрового стекла (левая сторона).  
F17   20 А**   Дополнительный отопитель.  
F18   20 А**   Стеклоочиститель ветрового стекла.  
F19   5 А*   Антиблокировочная система тормозов.   Электронная система динамической стабилизации.  
F20   15 А*   Звуковой сигнал  
F21   5 А*   Стоп-сигналы.  
F22   15 А*   Система мониторинга аккумуляторной батареи.  
F23   5 А*   Катушки реле.   Выключатель осветительных приборов  
F24   -   Не используется.  
F25   -   Не используется.  
F26   15 А*   Модуль управления коробкой передач.  
25 А*   Дополнительный насос трансмиссионной жидкости  
F27   15 А*   Муфта компрессора системы кондиционирования.  
F28   10 А*   Камера заднего вида.   Система предупреждения о возможном столкновении.  
F29   20 А**   Омыватель фары.  
F30   5 А*   Модуль управления силовым агрегатом.  
F31   -   Не используется.  
F32   10 А*   Реле модуля управления силовым агрегатом.   Реле модуля вентилятора охлаждения.  
F33   15 А*   Модуль управления силовым агрегатом.   Катушки зажигания.  
F34   10 А*   Модуль управления силовым агрегатом.  
F35   10 А*   Датчик наличия воды в топливе.   Модуль управления силовым агрегатом.   Катушки зажигания.  
F36   5 А*   Активный жалюзи решетки.  
F37   20 А**   Розетка питания вспомогательного оборудования на щитке приборов.  
F38   15 А*   Модуль управления силовым агрегатом.   Модуль управления коробкой передач.  
F39   5 А*   Коррекция наклона света фар.  
F40   5 А*   Электрический усилитель рулевого управления.  
F41   20 А**   Блок управления системами кузова.  
F42   -   Не используется.  
F43   15 А*   Коррекция наклона света фар.   Блок адаптивного головного освещения.  
F44   5 А*   Система адаптивного круиз-контроля.  
F45   10 А*   Обогреваемый распылитель омывателя.  
F46   25 А*   вентилятор охлаждения;  
F47   -   Не используется.  
F48   15 А*   Испаритель фильтра продуктов сгорания дизельного топлива  

*Предохранители «мини»
**Кассетные предохранители

Реле   Замыкаемые цепи  
R1   Вентилятор промежуточного охладителя.  
R2   Звуковой сигнал  
R3   Испаритель фильтра продуктов сгорания дизельного топлива  
R4   Реле вентилятора охлаждения.  
R5   Не используется.  
R6   Не используется.  
R7   Обогреваемое ветровое стекло.  
R8   Реле вентилятора охлаждения.  
R9   Омыватель фары.  
R10   Реле стартера.  
R11   Муфта компрессора системы кондиционирования.  
R12   Реле вентилятора охлаждения.  
R13   Электровентилятор обдува.  
R14   Модуль управления двигателем  
R15   Реле блока свечей предпускового подогрева.  
R16   Зажигание.  

Блок предохранителей в салоне
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Предохранитель   Номинал предохранителя   Защищаемые цепи  
F56   20 A   Топливный насос.  
F57   -   Не используется.  
F58   -   Не используется.  
F59   5 A   Приемопередатчик пассивной противоугонной системы.  
F60   10 A   Освещение салона.   Комплект переключателей двери водителя.   Лампа перчаточного ящика.   Фоновая подсветка.   Прозрачный люк.  
F61   20 A   Прикуриватель.   Задние дополнительные гнезда электропитания.  
F62   5 A   Автоматический режим работы стеклоочистителей.   Датчик влажности.   Зеркало салона с автоматическим затемнением.  
F63   10 A   Система адаптивного круиз-контроля.  
F64   -   Не используется.  
F65   10 A   Отпирание защелки двери багажного отделения с электроприводом.  
F66   20 A   Блокировка двери водителя.  
F67   7,5A   Модуль SYNC.   Модуль глобальной системы определения местонахождения.   Информационно-развлекательный дисплей  
F68   15 A   Электрический блокиратор рулевой колонки.  
F69   5 A   Панель приборов  
F70   20 A   Система централизованного запирания.  
F71   7,5A   Система кондиционирования воздуха.  
F72   7,5A   Модуль рулевого колеса.  
F73   7,5A   Разъем передачи данных.   Батарея автономного звукового устройства.  
F74   15 A   Дальний свет.  
F75   15 A   Передние противотуманные фары  
F76   10 A   Фонари заднего хода.  
F77   20 A   Насос омывателя лобового стекла.  
F78   5 A   Замок (выключатель) зажигания   Выключатель зажигания нажимной кнопкой.   Блок системы доступа без ключа.  
F79   15 A   Аудиосистема.   DVD-проигрыватель с навигационным дисплеем   Кнопка аварийной световой сигнализации.   Переключатель блокировки замков двери.  
F80   20 A   Прозрачный люк.  
F81   5 A   Датчик контроля салона.   Радиочастотный радиоприемник.  
F82   20 A   Насос омывателя лобового стекла.  
F83   20 A   Система централизованного запирания.  
F84   20 A   Разблокировка двери водителя.  
F85   7,5A   Система кондиционирования воздуха.   Прозрачный люк.   Выключатели подогрева сидений.   Выключатель срабатывания надувной подушки безопасности пассажира.  
F86   10 A   Модуль управления системы подушек и ремней безопасности.   Система распознавания присутствия пассажира.  
F87   15 A   Рулевое колесо с подогревом.  
F88   25 A   Подача KL30 C.  
F89   -   Не используется.  

Блок предохранителей в багажном отделении
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Предохранитель   Номинал предохранителя   Защищаемые цепи  
F1   5 А*   Катушки реле.  
F2   -   Не используется.  
F3   5 А*   Ручки дверей в автомобилях с системой бесключевого входа.  
F4   25 А*   Блок управления передней левой дверью.  
F5   25 А*   Блок управления передней правой дверью.  
F6   25 А*   Блок управления задней левой дверью.  
F7   25 А*   Блок управления задней правой дверью.  
F8   10 А*   Противоугонная сигнализация.  
F9   25 А*   Сиденье водителя.  
F10   25 А*   Окна с электроприводом.  
F11   25 А*   Сиденье пассажира.  
F12   -   Не используется.  
F13   -   Не используется.  
F14   -   Не используется.  
F15   -   Не используется.  
F16   -   Не используется.  
F17   -   Не используется.  
F18   -   Не используется.  
F19   -   Не используется.  
F20   -   Не используется.  
F21   -   Не используется.  
F22   -   Не используется.  
F23   -   Не используется.  
F24   30 А**   Обогреваемое заднее стекло.  
F25   20 А**   Дополнительные розетки питания в багажном отделении.  
F26   -   Не используется.  
F27   -   Не используется.  
F28   40 А**   Модуль буксировки прицепа.  
F29   5 А*   Система информирования о мертвых зонах.   Система контроля за соблюдением дорожной разметки.   Система Active City Stop.   Камера заднего вида.  
F30   5 А*   Модуль системы помощи при парковке  
F31   -   Не используется.  
F32   -   Не используется.  
F33   15 А*   Реле очистителя заднего окна.  
F34   15 А*   Обогреваемое сиденье водителя.  
F35   15 А*   Обогреваемое сиденье пассажира.  
F36   -   Не используется.  
F37   -   Не используется.  
F38   -   Не используется.  
F39   -   Не используется.  
F40   -   Не используется.  
F41   5 А*   Раздвижное буксирное устройство.  
F42   -   Не используется.  
F43   -   Не используется.  
F44   10 А*   Наружные зеркала с электроприводом.  
F45   7,5 А*   Обогреваемые наружные зеркала.  
F46   -   Не используется.  

*Предохранители «мини»
**Кассетные предохранители

Реле   Замыкаемые цепи  
R1   Замок (выключатель) зажигания  
R2   Обогреваемое заднее стекло.  
R3   Стеклоочиститель заднего окна.  
R4   Не используется.  
R5   Звуковой сигнал противоугонной сигнализации.  
R6   Цепь электропитания задержки выключения вспомогательного оборудования.  