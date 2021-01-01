|Предохранитель
|Номинал предохранителя
|Защищаемые цепи
|F7
|40 А**
|Антиблокировочная система тормозов. Электронная система динамической стабилизации.
|F8
|30 А**
|Электронная система динамической стабилизации.
|F9
|40 А**
|Блок предохранителей в багажном отделении.
|F10
|40 А**
|Электровентилятор обдува.
|F11
|30 А**
|Модуль автоматического пуска/останова.
|F12
|30 А**
|Модуль управления силовым агрегатом.
|F13
|30 А**
|Реле стартера.
|F14
|40 А**
|Обогреватель ветрового стекла (правая сторона).
|F15
|25 А*
|Модуль управления коробкой передач. Вентилятор промежуточного охладителя.
|F16
|40 А**
|Обогреватель ветрового стекла (левая сторона).
|F17
|20 А**
|Дополнительный отопитель.
|F18
|20 А**
|Стеклоочиститель ветрового стекла.
|F19
|5 А*
|Антиблокировочная система тормозов. Электронная система динамической стабилизации.
|F20
|15 А*
|Звуковой сигнал
|F21
|5 А*
|Стоп-сигналы.
|F22
|15 А*
|Система мониторинга аккумуляторной батареи.
|F23
|5 А*
|Катушки реле. Выключатель осветительных приборов
|F24
|-
|Не используется.
|F25
|-
|Не используется.
|F26
|15 А*
|Модуль управления коробкой передач.
|25 А*
|Дополнительный насос трансмиссионной жидкости
|F27
|15 А*
|Муфта компрессора системы кондиционирования.
|F28
|10 А*
|Камера заднего вида. Система предупреждения о возможном столкновении.
|F29
|20 А**
|Омыватель фары.
|F30
|5 А*
|Модуль управления силовым агрегатом.
|F31
|-
|Не используется.
|F32
|10 А*
|Реле модуля управления силовым агрегатом. Реле модуля вентилятора охлаждения.
|F33
|15 А*
|Модуль управления силовым агрегатом. Катушки зажигания.
|F34
|10 А*
|Модуль управления силовым агрегатом.
|F35
|10 А*
|Датчик наличия воды в топливе. Модуль управления силовым агрегатом. Катушки зажигания.
|F36
|5 А*
|Активный жалюзи решетки.
|F37
|20 А**
|Розетка питания вспомогательного оборудования на щитке приборов.
|F38
|15 А*
|Модуль управления силовым агрегатом. Модуль управления коробкой передач.
|F39
|5 А*
|Коррекция наклона света фар.
|F40
|5 А*
|Электрический усилитель рулевого управления.
|F41
|20 А**
|Блок управления системами кузова.
|F42
|-
|Не используется.
|F43
|15 А*
|Коррекция наклона света фар. Блок адаптивного головного освещения.
|F44
|5 А*
|Система адаптивного круиз-контроля.
|F45
|10 А*
|Обогреваемый распылитель омывателя.
|F46
|25 А*
|вентилятор охлаждения;
|F47
|-
|Не используется.
|F48
|15 А*
|Испаритель фильтра продуктов сгорания дизельного топлива
|Реле
|Замыкаемые цепи
|R1
|Вентилятор промежуточного охладителя.
|R2
|Звуковой сигнал
|R3
|Испаритель фильтра продуктов сгорания дизельного топлива
|R4
|Реле вентилятора охлаждения.
|R5
|Не используется.
|R6
|Не используется.
|R7
|Обогреваемое ветровое стекло.
|R8
|Реле вентилятора охлаждения.
|R9
|Омыватель фары.
|R10
|Реле стартера.
|R11
|Муфта компрессора системы кондиционирования.
|R12
|Реле вентилятора охлаждения.
|R13
|Электровентилятор обдува.
|R14
|Модуль управления двигателем
|R15
|Реле блока свечей предпускового подогрева.
|R16
|Зажигание.
|Предохранитель
|Номинал предохранителя
|Защищаемые цепи
|F56
|20 A
|Топливный насос.
|F57
|-
|Не используется.
|F58
|-
|Не используется.
|F59
|5 A
|Приемопередатчик пассивной противоугонной системы.
|F60
|10 A
|Освещение салона. Комплект переключателей двери водителя. Лампа перчаточного ящика. Фоновая подсветка. Прозрачный люк.
|F61
|20 A
|Прикуриватель. Задние дополнительные гнезда электропитания.
|F62
|5 A
|Автоматический режим работы стеклоочистителей. Датчик влажности. Зеркало салона с автоматическим затемнением.
|F63
|10 A
|Система адаптивного круиз-контроля.
|F64
|-
|Не используется.
|F65
|10 A
|Отпирание защелки двери багажного отделения с электроприводом.
|F66
|20 A
|Блокировка двери водителя.
|F67
|7,5A
|Модуль SYNC. Модуль глобальной системы определения местонахождения. Информационно-развлекательный дисплей
|F68
|15 A
|Электрический блокиратор рулевой колонки.
|F69
|5 A
|Панель приборов
|F70
|20 A
|Система централизованного запирания.
|F71
|7,5A
|Система кондиционирования воздуха.
|F72
|7,5A
|Модуль рулевого колеса.
|F73
|7,5A
|Разъем передачи данных. Батарея автономного звукового устройства.
|F74
|15 A
|Дальний свет.
|F75
|15 A
|Передние противотуманные фары
|F76
|10 A
|Фонари заднего хода.
|F77
|20 A
|Насос омывателя лобового стекла.
|F78
|5 A
|Замок (выключатель) зажигания Выключатель зажигания нажимной кнопкой. Блок системы доступа без ключа.
|F79
|15 A
|Аудиосистема. DVD-проигрыватель с навигационным дисплеем Кнопка аварийной световой сигнализации. Переключатель блокировки замков двери.
|F80
|20 A
|Прозрачный люк.
|F81
|5 A
|Датчик контроля салона. Радиочастотный радиоприемник.
|F82
|20 A
|Насос омывателя лобового стекла.
|F83
|20 A
|Система централизованного запирания.
|F84
|20 A
|Разблокировка двери водителя.
|F85
|7,5A
|Система кондиционирования воздуха. Прозрачный люк. Выключатели подогрева сидений. Выключатель срабатывания надувной подушки безопасности пассажира.
|F86
|10 A
|Модуль управления системы подушек и ремней безопасности. Система распознавания присутствия пассажира.
|F87
|15 A
|Рулевое колесо с подогревом.
|F88
|25 A
|Подача KL30 C.
|F89
|-
|Не используется.
|Предохранитель
|Номинал предохранителя
|Защищаемые цепи
|F1
|5 А*
|Катушки реле.
|F2
|-
|Не используется.
|F3
|5 А*
|Ручки дверей в автомобилях с системой бесключевого входа.
|F4
|25 А*
|Блок управления передней левой дверью.
|F5
|25 А*
|Блок управления передней правой дверью.
|F6
|25 А*
|Блок управления задней левой дверью.
|F7
|25 А*
|Блок управления задней правой дверью.
|F8
|10 А*
|Противоугонная сигнализация.
|F9
|25 А*
|Сиденье водителя.
|F10
|25 А*
|Окна с электроприводом.
|F11
|25 А*
|Сиденье пассажира.
|F12
|-
|Не используется.
|F13
|-
|Не используется.
|F14
|-
|Не используется.
|F15
|-
|Не используется.
|F16
|-
|Не используется.
|F17
|-
|Не используется.
|F18
|-
|Не используется.
|F19
|-
|Не используется.
|F20
|-
|Не используется.
|F21
|-
|Не используется.
|F22
|-
|Не используется.
|F23
|-
|Не используется.
|F24
|30 А**
|Обогреваемое заднее стекло.
|F25
|20 А**
|Дополнительные розетки питания в багажном отделении.
|F26
|-
|Не используется.
|F27
|-
|Не используется.
|F28
|40 А**
|Модуль буксировки прицепа.
|F29
|5 А*
|Система информирования о мертвых зонах. Система контроля за соблюдением дорожной разметки. Система Active City Stop. Камера заднего вида.
|F30
|5 А*
|Модуль системы помощи при парковке
|F31
|-
|Не используется.
|F32
|-
|Не используется.
|F33
|15 А*
|Реле очистителя заднего окна.
|F34
|15 А*
|Обогреваемое сиденье водителя.
|F35
|15 А*
|Обогреваемое сиденье пассажира.
|F36
|-
|Не используется.
|F37
|-
|Не используется.
|F38
|-
|Не используется.
|F39
|-
|Не используется.
|F40
|-
|Не используется.
|F41
|5 А*
|Раздвижное буксирное устройство.
|F42
|-
|Не используется.
|F43
|-
|Не используется.
|F44
|10 А*
|Наружные зеркала с электроприводом.
|F45
|7,5 А*
|Обогреваемые наружные зеркала.
|F46
|-
|Не используется.
|Реле
|Замыкаемые цепи
|R1
|Замок (выключатель) зажигания
|R2
|Обогреваемое заднее стекло.
|R3
|Стеклоочиститель заднего окна.
|R4
|Не используется.
|R5
|Звуковой сигнал противоугонной сигнализации.
|R6
|Цепь электропитания задержки выключения вспомогательного оборудования.